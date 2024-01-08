سعر اليورو بالبنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء 10 يناير 2024
ننشر سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤، متابعة مستمرة لسعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية، وفي هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر اليورو في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع اليورو الأوروبي وتداول العملات الأجنبية.
سعر اليورو اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤
سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزى المصرى : 33.747 جنيهًا للشراء و 33.903 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر صرف اليورو في المصرف العربى الدولى : 33.691 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.
أما عن أسعار صرف اليورو الأوروبي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 33.680 جنيهًا للشراء و 33.830 جنيهًا للبيع.
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أسعار اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم بالبنوك في QNB الأهلي : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.946 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي (CIB) : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.965 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو الآن في بنك التعمير والإسكان : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.841 جنيهًا للبيع.
أسعار صرف اليورو الأوروبي
سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو الآن في بنك البركة : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.828 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في بنك قناة السويس : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.828 جنيهًا للبيع.
سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه
سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في كريدى أجريكول : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.
أما عن أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك العقاري المصري العربي : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في بنك بلوم : 33.670 جنيهًا للشراء و 33.838 جنيهًا للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه
سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في البنك المصرى الخليجى : 33.670 جنيهًا للشراء و 33.965 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في ميد بنك : 33.662 جنيهًا للشراء و 33.895 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) : 33.612 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.
أسعار اليورو الأوروبي
سعر اليورو الآن في البنك الأهلي المصري : 33.570 جنيهًا للشراء و 33.849 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في بنك مصر : 33.570 جنيهًا للشراء و 33.849 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو الآن في بنك الكويت الوطني NBK : 33.570 جنيهًا للشراء و 33.849 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلى اليونانى : 33.570 جنيهًا للشراء و 33.759 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو الآن في المصرف المتحد : 33.511 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في اتش اس بى سى HSBC : 33.180 جنيهًا للشراء و 33.380 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر اليورو الآن في بنك التنمية الصناعية : 33.109 جنيهًا للشراء و 33.445 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبى الإسلامى : 32.921 جنيهًا للشراء و 33.092 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في بنك المشرق : 20.251 جنيهًا للشراء و 20.441 جنيهًا للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك.. جدول
|البنك
|الشراء
|البيع
|البنك المركزى المصرى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.747
0.092
33.903
0.093
|المصرف العربى الدولى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.691
0.012
33.958
0.13
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.680
-0.07
33.830
-0.1
|QNB الأهلي
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.679
33.946
0.118
|البنك التجاري الدولي (CIB)
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
33.965
0.127
|بنك التعمير والإسكان
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
-0.071
33.841
-0.086
|بنك الإسكندرية
الحركة في البنك: منذ 5 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
33.958
0.123
|بنك البركة
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
-0.071
33.828
-0.099
|بنك قناة السويس
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
-0.071
33.828
-0.099
|كريدى أجريكول
الحركة في البنك: منذ 5 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
33.958
|البنك العقاري المصري العربي
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
33.958
0.13
|بنك بلوم
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.670
-0.364
33.838
-0.467
|البنك المصرى الخليجى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.670
33.965
0.127
|ميد بنك
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.662
-0.089
33.895
-0.09
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.612
33.958
0.12
|البنك الأهلي المصري
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.570
33.849
0.047
|بنك مصر
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.570
33.849
0.074
|بنك الكويت الوطني NBK
الحركة في البنك: منذ 5 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.570
-0.109
33.849
-0.109
|البنك الأهلى اليونانى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.570
-0.071
33.759
-0.068
|المصرف المتحد
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.511
33.958
0.117
|اتش اس بى سى HSBC
الحركة في البنك: منذ شهر
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.180
33.380
|بنك التنمية الصناعية
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.109
33.445
|مصرف أبوظبى الإسلامى
الحركة في البنك: منذ شهرين
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
32.921
33.092
|بنك المشرق
الحركة في البنك: منذ 4 أسابيع
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
20.251
20.441