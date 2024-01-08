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سعر اليورو بالبنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

الأرشيفنشر في: 8 يناير 2024 - 12:29م / آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 12:29م
سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء

ننشر سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤، متابعة مستمرة لسعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية، وفي هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر اليورو في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع اليورو الأوروبي وتداول العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزى المصرى : 33.747 جنيهًا للشراء و 33.903 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف اليورو في المصرف العربى الدولى : 33.691 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف اليورو الأوروبي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 33.680 جنيهًا للشراء و 33.830 جنيهًا للبيع.

أسعار اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم بالبنوك في QNB الأهلي : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.946 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي (CIB) : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.965 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو الآن في بنك التعمير والإسكان : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.841 جنيهًا للبيع.

أسعار صرف اليورو الأوروبي

سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو الآن في بنك البركة : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.828 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في بنك قناة السويس : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.828 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه

سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في كريدى أجريكول : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك العقاري المصري العربي : 33.679 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في بنك بلوم : 33.670 جنيهًا للشراء و 33.838 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه

سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في البنك المصرى الخليجى : 33.670 جنيهًا للشراء و 33.965 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في ميد بنك : 33.662 جنيهًا للشراء و 33.895 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) : 33.612 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.

أسعار اليورو الأوروبي

سعر اليورو الآن في البنك الأهلي المصري : 33.570 جنيهًا للشراء و 33.849 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في بنك مصر : 33.570 جنيهًا للشراء و 33.849 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو الآن في بنك الكويت الوطني NBK : 33.570 جنيهًا للشراء و 33.849 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلى اليونانى : 33.570 جنيهًا للشراء و 33.759 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو الآن في المصرف المتحد : 33.511 جنيهًا للشراء و 33.958 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في اتش اس بى سى HSBC : 33.180 جنيهًا للشراء و 33.380 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو الآن في بنك التنمية الصناعية : 33.109 جنيهًا للشراء و 33.445 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف اليورو في مصرف أبوظبى الإسلامى : 32.921 جنيهًا للشراء و 33.092 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في بنك المشرق : 20.251 جنيهًا للشراء و 20.441 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك.. جدول

البنكالشراءالبيع
البنك المركزى المصرى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.747
0.092
33.903
0.093
المصرف العربى الدولى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.691
0.012
33.958
0.13
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.680
-0.07
33.830
-0.1
QNB الأهلي
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.679
33.946
0.118
البنك التجاري الدولي (CIB)
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
33.965
0.127
بنك التعمير والإسكان
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
-0.071
33.841
-0.086
بنك الإسكندرية
الحركة في البنك: منذ 5 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
33.958
0.123
بنك البركة
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
-0.071
33.828
-0.099
بنك قناة السويس
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
-0.071
33.828
-0.099
كريدى أجريكول
الحركة في البنك: منذ 5 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
33.958
البنك العقاري المصري العربي
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.679
33.958
0.13
بنك بلوم
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.670
-0.364
33.838
-0.467
البنك المصرى الخليجى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.670
33.965
0.127
ميد بنك
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.662
-0.089
33.895
-0.09
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.612
33.958
0.12
البنك الأهلي المصري
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.570
33.849
0.047
بنك مصر
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.570
33.849
0.074
بنك الكويت الوطني NBK
الحركة في البنك: منذ 5 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.570
-0.109
33.849
-0.109
البنك الأهلى اليونانى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.570
-0.071
33.759
-0.068
المصرف المتحد
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
33.511
33.958
0.117
اتش اس بى سى HSBC
الحركة في البنك: منذ شهر
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.180
33.380
بنك التنمية الصناعية
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
33.109
33.445
مصرف أبوظبى الإسلامى
الحركة في البنك: منذ شهرين
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
32.921
33.092
بنك المشرق
الحركة في البنك: منذ 4 أسابيع
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
20.251
20.441

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الأرشيفنشر في: 8 يناير 2024 - 12:29م / آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 12:29م

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