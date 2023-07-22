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أخبار الاقتصاد
منذ 15 ساعة
أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر
أخبار الاقتصاد
22 يوليو، 2023
سعر الدولار الآن في السوق السوداء والبنوك.. أحدث تحركات أسعار الدولار اليوم السبت 22 يوليو
أخبار الاقتصاد
22 يوليو، 2023
سعر اليورو اليوم السبت 22 يوليو 2023 في السوق السوداء والبنوك الآن
أخبار الاقتصاد
13 يونيو، 2023
مصر تجهز خطة ضخمة للحصول على السيولة الدولارية وجذب المزيد من العملات الأجنبية
أخبار الاقتصاد
منذ 9 ساعات
زيادة جديدة لأسعار سجائر كليوباترا بداية من اليوم
أخبار الاقتصاد
منذ 13 ساعة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في مصر
أخبار الاقتصاد
منذ 13 ساعة
أسعار الدواجن اليوم الأحد في مصر
أخبار الاقتصاد
منذ 13 ساعة
أرخص باقة إنترنت يومية في مصر
أخبار مصر
منذ 14 ساعة
بيان عاجل من الحكومة المصرية يكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي بشكل طارئ
أخبار مصر
منذ 14 ساعة
قرار عاجل من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل التعليم المفتوح إلى مستمر
أخبار الاقتصاد
منذ 19 ساعة
سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
أخبار الاقتصاد
منذ 19 ساعة
سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
أخبار الاقتصاد
منذ 20 ساعة
سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
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