سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

ننشر سعر الدولار اليوم في مصر، اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤، متابعة مباشرة لسعر الدولار اليوم في السوق السوداء، وسعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية، وفي هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر الدولار في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع الدولار الأمريكي وتداول العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤

سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى : 30.900 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في اتش اس بى سى HSBC : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار الآن في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الدولار الآن في QNB الأهلي : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB) : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الصرف بالبنوك الدولار الأمريكي في بنك التعمير والإسكان : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك البركة : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الدولار الأمريكي في كريدى أجريكول : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك العقاري المصري العربي : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر صرف الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار في المصرف المتحد : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار في المصرف العربى الدولى : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

أسعار صرف الدولار الأمريكي في بنك بلوم : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار الآن في البنك المصرى الخليجى : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصرى : 30.827 جنيهًا للشراء و 30.959 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار الآن في بنك مصر : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار الآن في بنك الكويت الوطني NBK : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار الآن في البنك الأهلى اليونانى : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المشرق : 18.070 جنيهًا للشراء و 18.170 جنيهًا للبيع.

جدول سعر الدولار اليوم