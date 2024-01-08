سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء 10 يناير 2024
ننشر سعر الدولار اليوم في مصر، اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤، متابعة مباشرة لسعر الدولار اليوم في السوق السوداء، وسعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية، وفي هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر الدولار في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع الدولار الأمريكي وتداول العملات الأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤
سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى : 30.900 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في اتش اس بى سى HSBC : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الدولار الآن في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
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سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
سعر الدولار الآن في QNB الأهلي : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB) : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم
سعر الصرف بالبنوك الدولار الأمريكي في بنك التعمير والإسكان : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك البركة : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في مصر
سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن أسعار صرف الدولار الأمريكي في كريدى أجريكول : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك العقاري المصري العربي : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار الآن
سعر صرف الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر صرف الدولار في المصرف المتحد : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر صرف الدولار في المصرف العربى الدولى : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
سعر صرف الدولار الأمريكي
أسعار صرف الدولار الأمريكي في بنك بلوم : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الدولار الآن في البنك المصرى الخليجى : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصرى : 30.827 جنيهًا للشراء و 30.959 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.
أما عن أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الدولار الآن في بنك مصر : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الدولار الآن في بنك الكويت الوطني NBK : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الدولار الآن في البنك الأهلى اليونانى : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.
أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المشرق : 18.070 جنيهًا للشراء و 18.170 جنيهًا للبيع.
جدول سعر الدولار اليوم
|البنك
|الشراء
|البيع
|مصرف أبوظبى الإسلامى
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
30.900
30.950
|اتش اس بى سى HSBC
الحركة في البنك: منذ شهرين
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
30.850
30.950
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
الحركة في البنك: منذ 3 شهور
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
30.850
30.950
|QNB الأهلي
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
30.850
30.950
|ميد بنك
الحركة في البنك: منذ 4 أسابيع
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
30.850
30.950
|البنك التجاري الدولي (CIB)
الحركة في البنك: منذ 9 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|بنك التعمير والإسكان
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|بنك الإسكندرية
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|بنك البركة
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|بنك قناة السويس
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|كريدى أجريكول
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|البنك العقاري المصري العربي
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|المصرف المتحد
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|المصرف العربى الدولى
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|بنك بلوم
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
30.950
|البنك المصرى الخليجى
الحركة في البنك: منذ 7 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.850
0.1
30.950
0.1
|البنك المركزى المصرى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.827
0.002
30.959
0.003
|بنك التنمية الصناعية
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
30.750
30.850
|البنك الأهلي المصري
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.750
30.850
|بنك مصر
الحركة في البنك: منذ 10 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.750
30.850
|بنك الكويت الوطني NBK
الحركة في البنك: منذ 5 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.750
-0.1
30.850
-0.1
|البنك الأهلى اليونانى
الحركة في البنك: منذ 4 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
30.750
30.850
|بنك المشرق
الحركة في البنك: منذ 4 أسابيع
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
18.070
18.170