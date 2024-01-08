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سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

الأرشيفنشر في: 8 يناير 2024 - 12:29م / آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 12:29م
سعر الريال اليوم بالبنوك والسوق السوداء
سعر الريال اليوم بالبنوك والسوق السوداء

ننشر سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤، متابعة مباشره لسعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، والبنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية.

في هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر الريال في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع الريال السعودي وتداول العملات الأجنبية.

سعر الريال اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤

سعر الريال اليوم بالبنوك في مصرف أبوظبى الإسلامى : 8.238 جنيهًا للشراء و 8.251 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في اتش اس بى سى HSBC : 8.230 جنيهًا للشراء و 8.250 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) : 8.226 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

سعر الريال في مصر

سعر صرف الريال في QNB الأهلي : 8.226 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الريال السعودي في المصرف العربى الدولى : 8.226 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزى المصرى : 8.220 جنيهًا للشراء و 8.255 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال

سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان : 8.214 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال اليوم بالبنوك في بنك الإسكندرية : 8.212 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري : 8.195 جنيهًا للشراء و 8.226 جنيهًا للبيع.

سعر الريال اليوم

سعر الريال اليوم بالبنوك في بنك مصر : 8.195 جنيهًا للشراء و 8.226 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس : 8.193 جنيهًا للشراء و 8.257 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) : 8.185 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

سعر الريال الآن

سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى : 8.172 جنيهًا للشراء و 8.254 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الريال السعودي في كريدى أجريكول : 8.161 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني NBK : 8.147 جنيهًا للشراء و 8.237 جنيهًا للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه

سعر صرف الريال في بنك بلوم : 8.118 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال اليوم بالبنوك في بنك التنمية الصناعية : 8.114 جنيهًا للشراء و 8.225 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 8.100 جنيهًا للشراء و 8.250 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في بنك البركة : 8.041 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي : 8.013 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال اليوم بالبنوك في ميد بنك : 7.977 جنيهًا للشراء و 8.264 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الريال السعودي في المصرف المتحد : 7.955 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال اليوم بالبنوك في بنك المشرق : 4.796 جنيهًا للشراء و 4.845 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلى اليونانى : 4.149 جنيهًا للشراء و 4.211 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤

البنكالشراءالبيع
مصرف أبوظبى الإسلامى
الحركة في البنك: منذ شهرين
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
8.238
8.251
اتش اس بى سى HSBC
الحركة في البنك: منذ شهر
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
8.230
8.250
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
8.226
8.253
QNB الأهلي
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
8.226
8.253
المصرف العربى الدولى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.226
8.253
البنك المركزى المصرى
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.220
0.001
8.255
0.001
بنك التعمير والإسكان
الحركة في البنك: منذ 7 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.214
8.253
بنك الإسكندرية
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.212
8.253
البنك الأهلي المصري
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.195
8.226
بنك مصر
الحركة في البنك: منذ 7 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.195
8.226
بنك قناة السويس
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.193
8.257
البنك التجاري الدولي (CIB)
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.185
8.253
البنك المصرى الخليجى
الحركة في البنك: منذ 7 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.172
0.026
8.254
0.027
كريدى أجريكول
الحركة في البنك: منذ 5 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.161
8.253
بنك الكويت الوطني NBK
الحركة في البنك: منذ 5 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.147
-0.026
8.237
-0.027
بنك بلوم
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.118
8.253
بنك التنمية الصناعية
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
8.114
8.225
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الحركة في البنك: منذ شهر
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.100
8.250
بنك البركة
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.041
8.253
البنك العقاري المصري العربي
الحركة في البنك: منذ 7 أيام
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
8.013
8.253
-0.001
ميد بنك
الحركة في البنك: منذ 6 أيام
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
7.977
8.264
المصرف المتحد
الحركة في البنك: منذ 6 شهور
الحركة لدينا: منذ 5 أيام
7.955
8.253
بنك المشرق
الحركة في البنك: منذ 4 أسابيع
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
4.796
4.845
البنك الأهلى اليونانى
الحركة في البنك: منذ 4 سنوات
الحركة لدينا: منذ 6 أيام
4.149
4.211

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الأرشيفنشر في: 8 يناير 2024 - 12:29م / آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 12:29م

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