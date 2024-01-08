سعر الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب في الصاغة

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤، متابعة مباشرة لسعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة، بالإضافة لمتابعة سعر الذهب العالمي، في ظل تغيرات عالمية مستمرة تؤثر على سعر الذهب في مصر والعالم.

في هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات عن أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 24 في مصر اليوم 3726 جنيهًا للشراء و 3760 جنيهًا للبيع.

سجل سعر عيار 22 في مصر اليوم 3415 جنيهًا للشراء و 3447 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 في مصر اليوم 3260 جنيهًا للشراء و 3290 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 في جمهورية مصر العربية اليوم 2794 جنيهًا للشراء و 2820 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2173 جنيهًا للشراء و 2193 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 12 في جمهورية مصر العربية اليوم 1863 جنيهًا للشراء و 1880 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب للأوقية اليوم 115870 جنيهًا للشراء و 116936 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الجنيه الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم 26080 جنيهًا للشراء و 26320 جنيهًا للبيع.

سجل سعر كيلو الذهب اليوم 3725714 جنيهًا للشراء و 3760000 جنيهًا للبيع.

جدول سعر الذهب اليوم