أخبار الاقتصادتحديثات الأسعار

أسعار الذهب في الصاغة الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 يناير 2024

الأرشيفنشر في: 8 يناير 2024 - 12:29م / آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 12:29م
سعر الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الآن بالجنية والدولار
سعر الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الآن بالجنية والدولار

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤، متابعة مباشرة لسعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة، بالإضافة لمتابعة سعر الذهب العالمي، في ظل تغيرات عالمية مستمرة تؤثر على سعر الذهب في مصر والعالم.

في هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات عن أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 24 في مصر اليوم 3726 جنيهًا للشراء و 3760 جنيهًا للبيع.

سجل سعر عيار 22 في مصر اليوم 3415 جنيهًا للشراء و 3447 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 في مصر اليوم 3260 جنيهًا للشراء و 3290 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 في جمهورية مصر العربية اليوم 2794 جنيهًا للشراء و 2820 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2173 جنيهًا للشراء و 2193 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب عيار 12 في جمهورية مصر العربية اليوم 1863 جنيهًا للشراء و 1880 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الذهب للأوقية اليوم 115870 جنيهًا للشراء و 116936 جنيهًا للبيع.

سجلت أسعار الجنيه الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم 26080 جنيهًا للشراء و 26320 جنيهًا للبيع.

سجل سعر كيلو الذهب اليوم 3725714 جنيهًا للشراء و 3760000 جنيهًا للبيع.

جدول سعر الذهب اليوم

العيارالشراءالبيع
عيار 2436573691
عيار 2233523384
عيار 2132003230
عيار 1827432769
عيار 1421332153
عيار 1218291846
سعر الأوقية113737114803
الجنيه الذهب2560025840
كيلو الذهب36571433691429

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
الأرشيفنشر في: 8 يناير 2024 - 12:29م / آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 12:29م

مقالات ذات صلة

أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ اليوم في مصر

منذ يومين
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

منذ يومين

ما مصير أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 27%؟

منذ يومين
تأثيرات الشهادات مرتفعة العائد على سعر الدولار بالسوق السوداء

تأثير الشهادات مرتفعة العائد على سعر الدولار في السوق السوداء

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى