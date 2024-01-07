الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة، حيث حذر عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، من حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة، فمن المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأوضحت أن الظواهر الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين تتمثل في ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وزيادة سطوح أشعة الشمس، بالإضافة لهبوب الكتل الهوائية الصحراوية.

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الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن السبب في حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة القادمة بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، وأشارت أن هذا المنخفض سيؤدي لارتفاع درجات الحرارة إلى جانب زيادة فترات سطوح الشمس بالإضافة لزيادة الكتل الهوائية الصحراوية، لهذا توقعت زيادة درجات الحرارة بشكل طفيف.

درجات الحرارة المتوقعة

وتابعت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 22 و23 درجة مئوية، وعلى المناطق الجنوبية من البلاد تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و29 درجة مئوية، وتوقعت أن تصل درجات الحرارة على الدول المطلة على السواحل الشمالية ما بين 20 و22 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 12 و16 درجة مئوية على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، أن الطقس سيكون أكثر برودة مع بداية فترات المساء والليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر حيث يتجاوز فارق درجات الحرارة حوالي 10 درجات مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة

وأكدت، أن الشبورة المائية ستزيد بشكل كبير على الطرق السريعة وكذلك الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة تصل لحد الضباب في بعض الأحيان وتتلاشي فور سطوع الشمس.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة على المناطق المطلة على السواحل الشمالية خلال بعض الفترات ولكنها لن تكون مؤثرة.

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