الأرصاد تعلن موعد تراجع درجات الحرارة وتأثير المنخفض الجوي على البلاد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تراجع درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة.

موعد تراجع درجات الحرارة

في تصريح خاص لموقع “القاهرة 24″، أفادت غانم بأن يوم الجمعة المقبل سيشهد بداية تراجع الموجة الحارة، حيث ستنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 و5 درجات. وأوضحت أن ذلك يرجع إلى تأثير التوزيعات الضغطية والكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى منخفض جوي في الطبقات العليا من الجو، مما يؤدي إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة ويساهم في خفض درجات الحرارة.

تأثير المنخفض الجوي على البلاد

وأشارت غانم إلى أنه بالرغم من هذا التراجع، ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع المؤقت خلال يومي الجمعة والسبت. ومن المتوقع أن تعود الأجواء إلى طبيعتها في مثل هذا الوقت من العام خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، حيث تكون الأجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلاً.

وأضافت غانم أن البلاد لا تزال في فصل الربيع، مما يعني أن المناطق الشمالية ستشهد طقسًا حارًا نهارًا، مع نشاط الرياح في فترات الليل الذي يساعد على خفض درجات الحرارة. ونوهت إلى أن الطقس سيبقى شديد الحرارة غدًا الخميس بسبب تأثير الكتل الهوائية الصحراوية.

نصائح لتفادي تأثير الحرارة المرتفعة

حذرت غانم من ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، مع ارتداء غطاء للرأس وتناول كميات كبيرة من السوائل، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.