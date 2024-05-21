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متى يتم رفض طلبك واعتباره كأنه لم يكن في قانون التصالح في مخالفات البناء

هبة حسننشر في: 21 مايو 2024 - 10:27ص / آخر تحديث: 21 مايو 2024 - 10:27ص
متى يتم رفض طلبك واعتباره كأنه لم يكن في قانون التصالح في مخالفات البناء
متى يتم رفض طلبك واعتباره كأنه لم يكن في قانون التصالح في مخالفات البناء

طلبك مرفوض.. أعرف الأسباب من نص قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث نص قانون التصالح في مخالفات البناء على بعض الحالات التي يتم فيها رفض التصالح مع مخالفة البناء وتقنين الأوضاع من قبل الجهة المختصة، أو بمعنى أخر يعتبر قرار قبول التصالح في مخالفة البناء وتقنين الأوضاع كأنه لم يكن، في حالات معينة، سيوضحها موقع مصر 365 خلال هذا التقرير.

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طلبك مرفوض.. أعرف الأسباب من نص قانون التصالح في مخالفات البناء

نص قانون التصالح في مخالفات البناء على 5 حالات يتم فيها رفض التصالح في المخالفة وتقنين الأوضاع كأنه لم يكون في تلك الأحوال:

  1. الحالةالأولى، في حالة رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، أو فوات مواعيد عدم التظلم، أو في حالة تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
  2. الحالة الثانية، عدم سداد المبلغ بالكامل مقابل التصالح خلال فترة 60 يوم من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح في المخالفة بموافقة اللجنة على طلبه، وذلك فى حالة السداد الفوري.
  3. الحالة لثالثة، في حالة التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط مبلغ التصالح في المخالفة.
  4. الحالة الرابعة، في حالة حدوث أي تغيير أو إجراء تعديل بمحل التصالح.
  5. الحالة الخامسة، في حالة عدم صحة البيانات والمستندات المتعلقة بطلب التصالح في مخالفة البناء مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن قرار التصالح في مخالفة البناء على استكمال كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة تبعًا لأحكام قانون البناء سالفة الذكر، ويتم استئناف نظر التحقيقات والدعاوى الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

كما يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تبعًا لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

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هبة حسننشر في: 21 مايو 2024 - 10:27ص / آخر تحديث: 21 مايو 2024 - 10:27ص

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