الحكومة توافق على بيع أراضٍ بالدولار لـ 34 شركة أجنبية في عِدة مدن

في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أُحيط المجلس علمًا بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلستها رقم (189) بتاريخ 1 أبريل 2024 على تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد 34 شركة بنظام البيع بالدولار الأمريكي. تشمل هذه الأراضي مدن القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد. تنوعت الأنشطة المستهدفة ما بين سكني تجاري، تجاري إداري، عمراني متكامل، ترفيهي تجاري، سكني فندقي، صناعات غذائية، صناعية، ومخازن باستثناء الغذائي والدوائي، ومجمع ورش، وصناعة الملابس الجاهزة.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم

كما وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (104) بتاريخ 29 أبريل 2024، حيث تناولت 30 موضوعًا.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 7 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات الجارية. شملت هذه القرارات 37 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل، ومحافظات أسيوط، وأسوان، والبحر الأحمر، ومكتبة الإسكندرية، وصندوق التنمية الحضرية.

قرارات أخرى لمجلس الوزراء

كما اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، رقم 67 بتاريخ 24 أبريل 2024، ورقم 68 بتاريخ 7 مايو 2024، المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

ووافق المجلس على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء وتوريد مصنع لتدوير المخلفات “محلي الصنع” بطاقة 640 طن/يوم، على مساحة 17.8 فدان في منطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة. يهدف هذا المشروع، الذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، إلى توطين الصناعات الوطنية لمعدات تدوير المخلفات وفقًا للمواصفات البيئية المعتمدة.

مشاريع تنموية وتخصيص أراضٍ

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتين من الأراضي لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لإقامة مشروعات تنموية. تبلغ مساحة القطعة الأولى 87899.82 فدان في محافظتي بني سويف والمنيا، والقطعة الثانية 850176.96 فدان في محافظة أسوان. يُطلب من

المحافظات المعنية أو أي جهة حكومية أخرى تسليم الجهاز جميع المستندات اللازمة لإتمام هذا التخصيص.

مشروع الممشى السياحي

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 1.83 فدان من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الجيزة، وإعادة تخصيصها لصالح هيئة المتحف المصري الكبير. يأتي هذا في إطار تنفيذ مشروع الممشى السياحي الذي سيربط بين المتحف وهضبة الأهرام، مما يسهم في تعزيز السياحة وجذب الزوار إلى المنطقة.