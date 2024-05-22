معايير لمساعدتك في اختيار وسيط الفوركس

لاختيار وسيط فوركس، هناك معايير أساسية يجب أخذها في الاعتبار: مستويات التنظيم والعمولة. لكن الاختيار لا يتوقف عند اختيار وسيط فوركس منظم أو رخيص! هناك معايير أخرى أكثر دقة تدخل حيز التنفيذ. اكتشف أي منها في الفقرات التالية.

📈ميتاترايدر من بين غالبية وسطاء الفوركس: يعد تطبيق MetaTrader 4 و5 من منصات التداول الأساسية لوسطاء الفوركس. لذلك يقدمونها على موقعهم للتنزيل المجاني.

📱أدوات للكمبيوتر ولكن أيضًا للجوال: هذا هو المعيار اليوم، يجب على كل وسيط فوركس تقديم تطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول للسماح للعملاء بالتداول حتى أثناء التنقل.

🤝 إمكانية أتمتة التداول الخاص بك: الحل الذي يفضله العديد من المتداولين هو استخدام روبوت التداول التي تمت برمجتها لتقديم المشورة بشأن قرارات التداول بناءً على إشارات محددة مسبقًا. يحتوي ميتاترايدر 4 على شبكة MQL5 حيث ستجد الآلاف من المستشارين الخبراء اعتمادًا على الإستراتيجية التي تريد أتمتتها.

لتطوير هذا التصنيف لأفضل وسطاء الفوركس، أخذنا في الاعتبار المعايير الحاسمة: الأسواق والأدوات القابلة للتداول، والأسعار، ومنصات التداول، وخدمة العملاء، وأخيرًا عرض التدريب الذي يقدمه الوسيط عبر الإنترنت.

1. منصات التداول

يقدم وسيط الفوركس الجيد منصات تداول موثوقة وفعالة ومرنة. يقدم أفضل الوسطاء عمومًا تطبيق MetaTrader 5 او نسخة ميتاترايدر 4، في إصدارات للكمبيوتر والويب والهاتف المحمول. على سبيل المثال، يتم استخدام منصة ميتاترايدر 4 بالفعل من قبل أكثر من 10 ملايين متداول حول العالم، ولديها مجتمع ضخم من تجار الفوركس. للتأكد، لا تتردد في فتح حساب تجريبي لاختبار منصات الوسيط من البداية إلى النهاية.

2. جودة التنفيذ

وسيط الفوركس الموثوق به هو الذي ينفذ الأوامر عند مستوى السعر الذي يستهدفه المتداول أو بالقرب منه. المشكلة الرئيسية التي يواجهها متداول الفوركس هي “إعادة التسعير” والتي تحدث عندما لا يمكن تنفيذ الأمر بالسعر المطلوب، ونتيجة لذلك تقدم منصة التداول سعرًا آخر. تساعد جودة التنفيذ الجيدة أيضًا على تجنب المشكلات الأخرى مثل الانزلاق أو فروق الأسعار المرتفعة بشكل مفرط خلال فترات اضطراب السوق.

3. أنواع الحسابات

يقدم وسيط الفوركس الجيد عمومًا عدة أنواع من الحسابات للسماح للعميل بالعمل في ظروف التداول التي تناسبه. بالنسبة للمتداول المبتدئ، سيكون الحساب المحدود المخاطر مثاليًا لأنه يوفر الحماية من الأرصدة السلبية والحماية في كل معاملة. ومع اكتسابه الخبرة، سيكون قادرًا على التبديل إلى حساب يتميز بتنفيذ أسرع وأقل فروق أسعار، أي حساب ECN على المدى الطويل، سيحتاج إلى حساب يوفر خصومات على عمولات التداول بناءً على حجم التداول…

4. فروق الأسعار وعمولات التداول

إن اختيار وسيط فوركس الذي يقدم فروق أسعار منخفضة يسمح لك بإجراء صفقات أكثر ربحية. اختر وسيطًا يُظهر الشفافية من خلال عرض فروق الأسعار لجميع الأدوات القابلة للتداول: الحد الأدنى من فروق الأسعار، ومتوسط ​​فروق الأسعار. انتبه أيضًا إلى خطوط التسعير الثانوية الأخرى مثل: المقايضة (الفوائد القابضة)، ورسوم عدم النشاط، وعمولات التحويل، وما إلى ذلك. يمكن لهذه الرسوم الإضافية أن تقلل بشكل كبير من ربحية تداولاتك!

5. خدمة العملاء

يضع وسيط الفوركس الجاد خدمة العملاء في قلب اهتماماته. لذلك، اختر وسيط فوركس يقدم مجموعة كافية من طرق الاتصال: الهاتف، البريد الإلكتروني، الرسائل الفورية، الشبكات الاجتماعية، وما إلى ذلك مع توفر كافٍ (على سبيل المثال، من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً من الاثنين إلى الجمعة). للحصول على إشارة إلى مدى الاستجابة والكفاءة المهنية لمستشاري الهاتف لدى الوسيط، لا تتردد في فحص تعليقات العملاء على منصات المراجعة المعتمدة مثل TrustPilot.

6. التدريب

يقدم وسيط التداول الجيد لعملائه موارد الدراسة الذاتية والمحتويات الأخرى لمساعدتهم على أن يصبحوا متداولين أفضل. لذلك، قم بتفضيل الوسطاء الذين لديهم بوابة تدريبية جيدة التجهيز، وتصفح هذه البوابة للحصول على المقالات ومقاطع فيديو التداول المباشر والندوات عبر الإنترنت ومسرد المصطلحات المتعلقة بالتداول. يجب أن يكون المحتوى عمليًا بشكل أساسي، مع التحليلات التي يقدم فيها الخبراء أساليب واستراتيجيات التداول الناجحة والمفيدة حقًا.

كيفية اختيار وسيط فوركس للمبتدئين؟

يتضمن اختيار وسيط فوركس للمبتدئين اختيار وسيط يقدم حسابًا به جميع وسائل الحماية التي تسمح للمتداول عديم الخبرة بالتداول بمخاطر منخفضة.

إذا كنت جديدًا في التداول، فإليك بعض العناصر التي ستسمح لك بالتحقق مما إذا كان وسيط الفوركس مناسبًا لك أم لا:

• ✔️ وجود حساب محدود المخاطر: هذا النوع من الحسابات إلزامي في بعض البلدان وهو حساب بآليات تمنع المتداول من خسارة أكثر من المبلغ المحجوز (“الهامش المثبت”) للمعاملة. .

• 📱منصة معروفة بأنها مناسبة للمتداولين المبتدئين: يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وقبل كل شيء موثقة جيدًا باستخدام مقاطع الفيديو والبرامج التعليمية المكتوبة

• 🤝محتوى تدريبي مخصص خصيصًا للمبتدئين: يجب على وسيط الفوركس تقديم محتوى يتناول الأسس النظرية، وكذلك الجوانب العملية للتداول.

كيف تتعلم عن سوق العملات؟

للتعرف على سوق العملات، يجب أن تبدأ باستخدام موارد الدراسة الذاتية المجانية التي يقدمها وسيط فوركس جاد والتدرب على حساب تجريبي.

ما هي تكاليف وسيط الفوركس؟

يتم دفع كل فئة من الرسوم مقابل خدمة معينة يقدمها الوسيط:

• 💱يمثل الفارق الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع لزوج العملات في أي وقت. بطريقة ما، هو الهامش التجاري للوسيط الذي يشتري كمية من العملات من مزودي السيولة لديه (البنوك) ويعيد بيعها بفائض للمتداول.

• ✔️العمولة تتوافق مع مبلغ ثابت يتم دفعه للوسيط مقابل شراء وبيع الكثير من العملات (1 لوت = 100,000 وحدة). وهو يمثل أجر خدمة الوسيط الذي ينقل الأمر إلى مزودي السيولة لديه.

• 🎎تمثل المقايضة فوائد التمويل اليومية المدفوعة للوسيط كمكافأة للأموال المستخدمة في التداول بالرافعة المالية.

• 💸أخيرًا، تشمل التكاليف الثانوية رسومًا إدارية صغيرة وربما عمولات على سحب الأموال.

كيف تختار أرخص وسيط فوركس؟

لاختيار أرخص وسيط، تحتاج إلى مقارنة متوسط ​​فروق الأسعار بين وسطاء السوق على أزواج العملات المختلفة.

في حساباتهم القياسية، هناك وسطاء يعرضون متوسط ​​انتشار يبلغ 0.6 نقطة فقط على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، بينما يعرض آخرون ما يصل إلى 1.7 نقطة! وبالتالي فإن فحص متوسط ​​فروق الأسعار يعد تمرينًا أساسيًا للعثور على أفضل وسيط فوركس من حيث التسعير.