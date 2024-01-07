تأثير الشهادات مرتفعة العائد على سعر الدولار في السوق السوداء

تأثير الشهادات مرتفعة العائد على سعر الدولار بالسوق السوداء، حيث شهد سعر الدولار خلال معاملات السوق السوداء “السوق الموازي لتجارة العملة” حالة من الاستقرار خلال معاملات الأسبوع الجاري عند نفس المستويات القياسية التي وصلت إليها خلال معاملات يوم الخميس الماضي، تبعًا للتصريحات التي أعلن عنها المراقبين.

تأثير الشهادات مرتفعة العائد على سعر الدولار بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء لتجارة العملة، تبعًا للتصريحات التي أدلى بها المراقبين لسوق الصرافة المحلي عند مستوى 53 و54 جنيه بزيادة بلغت 23 جنيه عن السعر الرسمي للدولار المتداول في البنوك، والذي يتم تداوله بالقرب من 31 جنيه مقابل الدولار.

وأضاف المراقبين أن شح الدولار بالبنوك أدى لتوغل عمل السوق السوداء مرة ثانية خلال أخر عاملين، بسبب زيادة الطلب على شراء الدولار مقابل نقص المعروض منه بالسوق الرسمي.

طرح شهادات مرتفعة العائد بالسوق المصري

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري شهد طرح شهادات مرتفعة العائد من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر “ذراعي البنك المركزي المصري في تنفيذ السياسات النقدية” منذ مساء يوم الخميس الماضي، حيث من المتعين أن يكون أجل الشهادة لمدة عام بفائدة سنوية تصل لـ 23.5% بدورية صرف العائد شهريًا، وبنسبة 27% في حالة صرف الفائدة في نهاية أجل الشهادة، وأضاف البنكين أنه سيتم طرح الشهادات للبيع اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي.

يستهدف البنكين من طرح الشهادات مرتفعة الفائدة من وجود عائد محفز لعملاء الشهادة السابقة التي من المتعين أن ينتهي أجلها بفائدة 22.5% بدورية صرف العائد شهريًا، وبنسبة 25% في حالة صرف العائد في نهاية فترة استحقاق الشهادة وإعادة حصيلة تلك الشهادات من جديد.

كما توقع المراقبين، أن تساعد الشهادتين الجديدتين ذوات الفائدة المرتفعة من تحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري بدلًا من الدولرة “أي اكتناز العملة” أو الاتجار بها مما يساهم في القضاء على السوق الموازي “السوق السوداء لتجارة العملة”.

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