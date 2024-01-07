ما مصير أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 27%؟، حيث يتساءل العديد من الأشخاص عن مصير أسعار العقارات بعد أن قيام أكبر البنكين الحكوميين بسوق الصرافة المصري وهما الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتين مرتفعتين العائد لأجل عام بنسبة مئوية تصل لـ 23.5% بدورية صرف العائد شهريًا، بالإضافة لطرح شهادات أخرى بعائد مرتفع يصل لـ 27% يتم صرفه بنهاية فترة استحقاق الشهادة، لهذا يتساءل العديد من الأشخاص عن مصير أسعار العقارات بعد طرح تلك الشهادات الجديدة، خصوصًا مع البدء في رد أول استحقاق في الشهادتين لأجل عام التي تم طرحها من البنكين في الـ 4 من يناير السابق 2023 بعائد 22.5% بدورية صرف العائد شهريًا، وبنسبة 25% للعائد السنوي.

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ما مصير أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 27%؟

صرح رئيس مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية أيمن سامي، أن تأثير تلك الشهادات الجديدة مرتفعة العائد على سوق العقارات في مصر لن يكون بالتأثير الكبير، حيث أنه من المتوقع أن تجذب تلك الشهادات مرتفعة العائد المدخرات التي ستأتي من الشهادات القديمة.

وأضاف، أن تأثير تلك الشهادات الاخارية الجديدة مرتفعة العائد سيكون نسبي على شركات العقارات، وأشار إلى أن الطلب على العقارات في السوق المحلي مازال مرتفعًا بشكل فعلي، بالإضافة إلى أن المواطن الذي يكون بحاجة للوحدة العقارية سيقوم بشرائها بصرف النظر عن السعر أو الفرص الاستثمارية الموجودة بالفعل على الشهادات الادخارية، والعكس صحيح فعميل الاستثمار سيفضل استثمار مدخراته في الشهادات مرتفعة العائد المطروحة من البنوك خلال الوقت الحالي خصوصًا لو كان يريد الحصول على عائد شهري بدون أي مخاطرة.

وتابع، أن أسعار العقارات في ارتفاع بشكل مستمر بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ بسبب ارتفاع أسعار المواد البناء بالإضافة لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، وأوضح أنه من المتوقع أن تقلل الشركات العقارية حجم المعروض من الوحدات العقارية لحين استقرار السوق المحلي مرة أخرى.

وأكد رئيس مكتب جي إل إل مصر للاستشارات العقارية، أن الفترة الراهنة تشهد نشاطًا كبيرًا للإيجار بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالسوق العقاري المحلي، بالإضافة لنشاط السوق الثانوي بسبب تواجد وحدات سكنية أقل في السعر من الوحدات السكنية الجديدة.

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