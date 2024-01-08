أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

لقد شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تقلبات كثيرة في الأسعار أثناء التعاملات بالأسواق والمصانع المصرية.

وهذه قائمة بأسعار الحديد والأسمنت اليوم في المصانع والشركات، على حسب نوع الحديد، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس رئاسة الوزراء، في هذا التقرير:-

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم في سوق مواد البناء المصري ، منها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، لأن معظم المكونات التي تدخل مصر لصنع حديد التسليح يتم استيرادها من الخارج.

أسعار الحديد والأسمنت للتجزئة

سعر الحديد الاستثماري 40000 جنيه سعر الأسمنت الرمادي 2300 جنيه أسعار الحديد وأسعار الأسمنت

أسعار الحديد اليوم في مصر تسليم ارض المصنع لكميات لا تقل عن 30 طن

المنتج السعر حديد عز 42800 جنية بشاى 42000 جنية العتال 40000 جنية عطيه 40200 جنية سرحان 39000 جنية المراكبى 38000 جنية المصريين 40500 جنية الكومى 39000 جنية المعادى 39500 جنية العشرى 40000 جنية الجيوشى 39200 جنية مصر ستيل 40000 جنية أسعار الحديد اليوم في مصر

كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

وشهدت أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، الذي بدوره أدى إلى انخفاض أسعار الحديد الاستثمارية وأسعار الأسمنت وباقي مواد البناء الأخرى، وذلك لأن أسعار الحديد اليوم وأسعار الأسمنت اليوم تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصًا حديد التسليح والذهب.

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي



الشركة المنتج متوسط اليوم الشركة العربيه للاسمنت المسلح 1930 جنية الشركة العربيه للاسمنت النصر 1890 جنية اسمنت اسيوط المهندس غير متاح اسمنت اسيوط الفهد 1860 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير غير متاح مصر للأسمنت المنيا اسمنت المنيا غير متاح مصر للأسمنت المنيا المعلم 1880 جنية اسمنت وادى النيل وادي النيل 1900 جنية لافارج للاسمنت المخصوص 1920 جنية اسمنت ميدكوم اسوان اسوان غير متاح العريش للاسمنت العسكرى غير متاح اسمنت سيناء سيناء غير متاح اسمنت سيناء سيناء 42.5 1880 جنية السويس للاسمنت السويس 1920 جنية اسمنت حلوان حلوان 1920 جنية مصر بنى سويف مصر بنى سويف غير متاح السويدى السويدى 2100 جنية جنوب الوادى جنوب الوادى 1890 جنية بنى سويف تايتان غير متاح مصر للاسمنت قنا المسله غير متاح الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف العسكرى بنى سويف 1880 جنية الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف السهم 1870 جنية اسمنت اسيوط اسيوط 2200 جنية أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

أسعار الأسمنت الأبيض

المنتج متوسط اليوم الابيض العادة 3600 جنية سوبر سيناء 3475 جنية سوبر رويال 3500 جنية رويال العادة 3575 جنية الواحه الابيض 3550 جنية أسعار الأسمنت الأبيض

أسعار الأسمنت المخلوط

المنتج متوسط اليوم ايه وان 1360 جنية شطبنا 1360 جنية العمران 888 1300 جنية الواحة 1360 جنية اهل مصر 1410 جنية أسعار الأسمنت المخلوط

أسعار الأسمنت المقاوم